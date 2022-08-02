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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي و فاركو في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي و فاركو إلى الحكم الدولي أحمد الغندور في اللقاء المقرر له التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي و السلام، ضمن منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.
وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس الأول من التدريبات بعد مباراة المقاولون العرب، بسبب الإجهاد وضغط المباريات، واستأنف الفريق تدريباته أمس وخاض اليوم مرانه الختامي والذي يعقبه إعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر استعدادًا لمباراة فاركو.