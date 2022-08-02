وزير الرياضة يفتتح منافسات البطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب بالمركز الأوليمبي بالمعادي

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح البطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب، بالمركز الأولمبي بالمعادي، والتي تستمر منافساتها حتي 7 أغسطس الجاري، بمشاركة 13 دول عربية وهم : "مصر وسوريا والجزائر وتونس والمغرب والأردن وفلسطين والإمارات والسعودية والبحرين و قطر و العراق و اليمن".

حضر حفل الافتتاح، عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي الملاكمة، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور يوسف على الكاظم رئيس الاتحاد العربي للملاكمة، الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، الدكتور محمد نور مساعد الوزير للتطوير الاستثماري والمشروعات، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير، الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأوليمبية المصرية، الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات، الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الهيئات الرياضية، ولفيف من قيادات الاتحاد المصري والعربي والدولي للملاكمة.

تخلل الحفل، طابور عرض الدول المشاركة وطابور عرض للسادة الحكام، والكلمات الافتتاحية، مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية.

في بداية كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة باستضافة مصر للبطولة العربية للملاكمة في نسختها الخامسة وحرص الأشقاء العرب للمشاركة في البطولة متمنيًا لجميع الفرق المشاركة التوفيق في المنافسات البطولة وطيب الإقامة في بلدهم مصر.

وأشار وزير الرياضة إلي أن البطولة العربية الخامسة للملاكمة تُمثل عُرس رياضي بحضور كبير للقيادات الدولية والعربية والمصرية في الملاكمة وعلي رأسهم السيد عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي، مثنيًا علي التعاون بين الاتحاد المصري والعربي والدولي للملاكمة لخروج البطولة بشكل ناجح، متوجهًا بالشكر والتقدير للدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة والدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

وقال الدكتور أشرف صبحي: نسعي دائمًا لتحقيق الأفضل للرياضة المصرية، بالتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية، لدينا ذخيرة من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عاليًا وهو ما تأكد من خلال النتائج الجيدة التي حققتها البعثة المصرية في بطولة البحر المتوسط ومختلف البطولات الدولية الأخيرة وآخرها بطولة العالم للخماسي الحديث وتحقيق الميدالية الفضية في إنجاز تاريخي لمصر، كل المحبة والتقدير السادة الحضور من كافة الدول العربية المشاركة بالبطولة".

من جانبه قال عمر كريمليف: "اشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية ومعالي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة وكل المشاركين بالدورة العربية الخامسة للملاكمة، نريد أن يكون هناك المزيد من البطولات، الرياضة هي المصعد الاجتماعي ومثال صحي للحياة، هذه الدورة تُمثل عيدًا لرياضة الملاكمة العربية".

كما أثني رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة علي تنظيم مصر البطولة العربية الخامسة للملاكمة والتعاون القائم بين الاتحادات المصري العربي والدولي من إنجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بدولة الحضارة الفرعونية.

فيما قال رئيس الاتحاد العربي للملاكمة: "أرحب بالجميع، انا سعيد بعودة منافسات البطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب بعد توقف بسبب جائحة كورونا، وسعيد أيضًا لانطلاق المنافسات للبدء في تأهيل الأبطال العرب للبطولات والاوليميياد، ونود أن نشير أن الاتحاد الدولي للملاكمة قام بإدراج اللغة العربية كلغة رسمية".

وتوجه رئيس الاتحاد المصري للملاكمة بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على وضع البطولة العربية للشباب تحت رعايته في نسختها الخامسة بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، معربًا عن ثقته في نجاح البطولة وخروجها بالشكل المشرف الذي يليق باسم مصر، وبالشكر أيضًا لرئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كريمليف.

وفي ختام الحفل، قام الاتحاد المصري للملاكمة بتكريم وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي والعربي وعدد من التكريمات الخاصة للدكتور حسن مصطفي والدكتور كمال درويش والدكتور صبحي حسانين، وتكريم رؤساء وفود الدول الغربية المشاركة بالبطولة.

جدير بالذكر إلي أنه ستُقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي، اجتماعات الاتحاد العربي للملاكمة، الجمعة القادمة 5 أغسطس الجاري علي هامش منافسات البطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب.