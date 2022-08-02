مصدر لمصراوي: رابطة الأندية تُخطر الزمالك بتأجيل مباراة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

تلقى نادي الزمالك، إخطاراً من رابطة الأندية، بتأجيل مواجهة الفريق أمام مصر المقاصة في الدوري، لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة 30 في دوري WE المصري، يوم 8 أغسطس المقبل.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الزمالك تلقى إخطاراً من رابطة الأندية، بتأجيل مواجهة مصر المقاصة لمدة يوم".

وأشار المصدر، إلى أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة، بسبب أعمال الصيانة في استاد القاهرة الذي سيستضيف المباراة.

وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مواجهة الزمالك ومصر المقاصة لمدة يوم، ستُلعب المباراة في 9 أغسطس بدلاً من 8 أغسطس.

جدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفاً على الجونة، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 29، قبل أن يستضيف مصر المقاصة في الجولة 30.