صلاح ضمن قائمة "الأكثر تألقًا" قبل بداية بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يخوض فريق آرسنال، ونظيره كريستال بالاس، المباراة الإفتتاحية للموسم الجديد من بريميرليج، يوم الجمعة المُقبل، الموافق 5 أغسطس.

كما يستهل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم المنتهى 2022، مشوار دفاعه عن لقب البريميرليج بمواجهة وست هام، فيما يلتقي ليفربول بمضيفه فولهام الصاعد حديثًا من الشامبيونشيب.

وبدأت الأندية الإنجليزية في التحضير للموسم الجديد، منذ بداية يوليو الماضي، بعمل انتدابات لفرقها، وأيضًا بتطوير أداء بعض اللاعبين، ونستعرض خلال هذا التقرير، أبرز اللاعبين الذين تألقوا خلال الموسم التحضيري لفرقهم.

1- جابرييل خيسوس (انتقل من مانشستر سيتي إلى آرسنال هذا الصيف مقابل 45 مليون جنيه استرليني)

تعلق جماهير فريق آرسنال آمالها على أكتاف راقص السامبا البرازيلي، الذي نجح في تسجيل سبعة أهداف في 5 مباريات رفقة فريقه الجديد.

وكانت أبرز مباريات خيسوس (25 عامًا) بقميصه الجديد، أمام فريق إشبيلية الإسباني الذي سجل في شباكه ثلاثية (هاتريك) في مباراة انتهت بنصف دستة أهداف نظيفة للجانرز.

2- آنتوني مارتيال (عائد من الإعارة - إشبيلية الإسباني)

في النصف الأول من الموسم الماضي، سجل الفرنسي هدفًا خلال 8 مشاركات مع مانشستر يونايتد، ليذهب إلى فريق إشبيلية الإسباني الذي أعاد إليه بريقه المفقود رغم عدم تقديم مردودًا قويًا مع الفريق، لكنه ظهر بحالة بدنية أفضل مما كان عليها قبل ذهابه إلى إسبانيا.

وخلال المباريات التحضيرية للشياطين استعدادًا للموسم الجديد، نجح صاحب الـ26 عامًا في تسجيل ثلاثة أهداف خلال 5 مباريات، وظهر بشكل لافت للأنظار.

3- داروين نونيز (انتقل من بنفيكا إلى ليفربول هذا الصيف)

مهاجم ليفربول الجديد، داروين نونيز، نجح في تسجيل "سوبر هاتريك" مع ليفربول خلال شوط واحد، فضلًا عن تحويله لمجريات مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي بالدرع الخيرية، بحصوله على ركلة جزاء، وتسجيله هدف قتل المباراة الثالث مسجلًا أول أهدافه الرسمية، وأيضًا أول بطولاته مع ليفربول، بعد أن انتقل إليهم قادمًا من بنفيكا البرتغالي في صفقة قياسية.

وينتظر عشاق ليفربول، تعويض مهاجم منتخب أورجواي صاحب الـ22 عامًا، رحيل نجم السنغال ساديو ماني، الذي انتقل إلى بوندسليجا رفقة فريق بايرن ميونخ.

4- ميجيل آلميرون (نيوكاسل يونايتد)

خلال الموسم الماضي، سجل آلميرون هدفًا واحدًا خلال 30 مباراة مع الماكبايس، لكنه أظهر كفاءة عالية خلال المباريات التحضيرية لفريقه الطامح لاحتلال مركز متقدم بالدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

وسجل آلميرون 6 أهداف وصنع هدفين خلال مباريات نيوكاسل التحضيرية، وكان صاحب هدفي فريقه في المباراة التي جمعت نيوكاسل ببنفيكا البرتغالي، وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف.

5- محمد صلاح (جدد تعاقده مع ليفربول خلال الصيف ليصبح صاحب الراتب الأعلى في تاريخ النادي)

وبالطبع تختتم هذه القائمة، بملك ليفربول، الذي نجح في خطف جائزتي هداف وأفضل صانع ألعاب ببريميرليج في الموسم الماضي، فضلًا عن تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

فرعون إنجلترا "مو" نجح في تسجيل هدفين خلال 4 مباريات ودية تحضيرًا للموسم الجديد، فضلًا عن تسجيله هدف وصناعة آخر خلال مباراة الدرع الخيرية التي جمعت فريقه بمانشستر سيتي، وانتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

6- بوكايو ساكا (آرسنال)

11 هدف و8 أسيست، هو ما قدمه ساكا مع آرسنال خلال الموسم المنصرم، وهو ما يبشر مشجعي الفريق الإنجليزي، بأن الجوهرة الإنجليزية التي في جعبتهم، بدأت بالفعل في النضوج والتوهج.

وينتظر من ساكا الذي نجح في تسجيل هدفين أمام إشبيلية في مباراة الـ6-0، أن يقدم موسمًا مميزًا مع الجانرز تحت قيادة المدير الفني الإسباني آرتيتا.