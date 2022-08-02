مصدر لمصراوي: بيراميدز يقرر تقديم شكوى ضد المهدي سليمان لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر في نادي بيراميدز، أن النادي قرر تقديم شكوى ضد المهدي سليمان حارس مرمى الفريق، إلى اتحاد الكرة ولجنة شؤون اللاعبين.

وقال مصدر في بيراميدز في تصريحات خاصة لمصراوي: "قررنا التقدم بشكوى رسمية إلي اتحاد الكرة ولجنة شؤون اللاعبين ضد الحارس المهدي سليمان بسبب توقيعه لنادي الاتحاد السكندري وحصوله علي مقدم تعاقد".

وأضاف: "المهدي سليمان كان جدد مع بيراميدز ٣ سنوات في الفترة الماضية لأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي".

واختتم المصدر تصريحاته: "ومع ذلك قام بالتوقيع علي عقود مع نادي الاتحاد وهو أمر مخالف لأنه وقع لناديين في فترة واحدة".