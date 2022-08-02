تقرير مغربي يكشف وجهة بنشرقي القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف تقرير صحفي مغربي عن الخطوة المقبلة لمواطنه المحترف السابق بصفوف نادي الزمالك أشرف بنشرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودع المغربي أشرف بنشرقي، جماهير وإدارة نادي الزمالك، قبل رحيله عن صفوف الفريق بنهاية عقده، في أعقاب التتويج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي.

وأشارت مصادر وفقًا لموقع البطولة المغربي، إلى أن بنشرقي قد وقع عقدًا احترافيًا مع نادي الجزيرة الإماراتي يمتد لموسمين رياضيين، كآخر محترف أجنبي في الفريق.

وانتقل بنشرقي إلى صفوف الزمالك في يوليو 2019، قادمًا من الهلال السعودي.

وخاض بنشرقي مع الزمالك 107 مباريات في كل البطولات، ساهم خلالها في 67 هدفًا، بتسجيل 40 هدفًا، وتقديم 27 تمريرة حاسمة.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بألقاب الدوري المصري، وكأس مصر (مرتان)، وكأس السوبر المحلي، وكأس السوبر الأفريقي.