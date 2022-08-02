"الأعلى والأقل".. غرائب انتقالات الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

يبدو أن موسم الانتقالات في الدوري الإنجليزي على صفيح ساخن، ويشهد منافسة كبيرة بين الفرق المختلفة، مع وجود ظاهرة غريبة بين بعض الأندية من حيث عدد الصفقات.

ونجد الآن تنافس شديد بين الأندية الإنجليزية سواء في المقدمة لمحاولة المنافسة بقوة على اللقب الكبير، أو الفرق الصغيرة والصاعدة حديثا، والتي تريد البقاء في الدوري لمواسم قادمة وعدم الهبوط.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي يوم 1 سبتمبر القادم، ومعها يسدل الستار على الصفقات، حتى يتم فتح الباب من جديد في يناير مطلع العام القادم.

وبالنظر والتدقيق نجد أن هناك موقف غريب بين ناديي ليستر سيتر ونادي نوتنجهام فورست الصاعد حديثا للبريميرليج.

تعاقد نادي نوتنجهام فورست حتى الآن مع 12 صفقة خارجية، ومازال العدد قابل للزيادة ولم ينتهي بعد، أما ليستر سيتي لم يتعاقد حتى الأن مع أي لاعب منذ فتح باب الانتقالات وحتى الآن.

وأنهى نوتنجهام فورست التعاقد مع المهاجم النيجيري تايو أونيي قادمًا من يونيون برلين، والظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز من ليفربول، والمدافع السنغالي موسى نياكاتي قادمًا من ماينتس، والظهير الأيمن الفرنسي جوليان بيانكوني قادمًا من تروا، والظهير الأيسر الإنجليزي عمر ريتشاردز قادمًا من بايرن ميونيخ.

وأكمل الصفقات بلاعب الوسط الإنجليزي لويس أوبراين قادمًا من هدرسفيلد تاون، والظهير الأيسر الإنجليزي هاري توفولو من نفس الفريق، ولاعب الوسط الكوستاريكي براندون أجيليرا قادمًا من ألاخويلينسي، والجناح الإنجليزي جيسي لينجارد قادمًا من مانشستر يونايتد، والحارس الويلزي وين هينيسي قادما من بيرنلي، والحارس الإنجليزي دين هندرسون قادما من مانشستر يونايتد.

وأخيرًا وليس آخرًا أعلن النادي عن ضم البلجيكي أوريل مانجالا قادمًا من شتوتجارت الألماني.

ويعتبر نوتنجهام فوريست هو الأعلى عددا من حيث عدد الصفقات في الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 12 صفقة.

أما ليستر سيتي الذي لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن، أصبح النادي الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى، الذي لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.