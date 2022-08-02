رسميًا.. إيقاف اتحاد جدة عن التسجيل.. وتوضيح موقف ضم طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة الاحتراف باتحاد الكرة، حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جُدد لمدة فترة تسجيل واحدة وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

وأشارت لجنة الاحتراف، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار إيقاف التسجيل سيكون بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت لجنة الاحتراف أن القرارات الصادرة بحق نادي الاتحاد في الثاني من أغسطس 2022 قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكان هناك أزمة دائرة في الساحة السعودية بين النصر واتحاد جدة والمتعلقة بانتقال الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يُذكر أن اتحاد جدة كان قد تعاقد مع طارق حامد قادمًا من نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.