فيوتشر يصعد للمربع الذهبي ويؤزم موقف المقاولون في جدول ترتيب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق فيوتشر بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره المقاولون العرب مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.

وسجل هدف فيوتشر الوحيد في اللقاء اللاعب أحمد عاطف في الدقيقة 11 بعد كرة عرضية وصلته من زميله أحمد رفعت.

ورفع فيوتشر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 45 في المركز الرابع بفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 25 في المركز 17 ـ قبل الأخير ـ.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وأرسل لاعب فيوتشر كرة عرضية رائعة في الدقيقة 10 من يسار الملعب حولها أحمد عاطف برأسه في المرمى مُتقدمًا لفريقه.

وكاد يُسجل أحمد عاطف الهدف الثاني لفيوتشر ولكن تصدى محمد أبو السعود للتسديدة وأبعد محمود عزت الكرة لركنية نُفذت وأبعدها دفاع المقاولون في الدقيقة 19.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب فيوتشر محمد رضا بالدقيقة 24 بداعِ التسلل.

وتصدى حارس مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 39 لكرة خطرة من لاعب فيوتشر محمد فاروق.

وحصل فيوتشر على كرة حرة مباشرة أمام منطقة جزاء المقاولون العرب في الدقيقة 49 وسددها أحمد رفعت أعلى المرمى.

وتوقف اللعب عند الدقيقة 70 بعد إصابة لاعب المقاولون محمد مجلي الذي حصل على الإسعافات الطبية داخل أرضية الملعب.