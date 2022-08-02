جوتزة يحذر فرانكفورت من بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل ماريو جوتزه المتوج مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014، عودة قوية لكرة القدم الألمانية مع انتراخت فرانكفورت لكنه أكد أن فريقه الجديد في حاجة للمزيد من الجهود يوم الجمعة المقبل في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى في مواجهة بايرن ميونخ حامل اللقب.

وقال جوتزه بعد فوز فرانكفورت على مضيفه ماجدبورج المنافس بدوري الدرجة الثانية، بأربعة أهداف دون رد في الدور الأول لكأس ألمانيا، "ارتكبنا الكثير من الأخطاء الساذجة، وتوجب علينا أن نكون أكثر قوة في الاستحواذ".

وأضاف أنه "من المهم في عملية تطويرنا" التوقف عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء، التي قد تكلفنا الكثير أمام بايرن ، وكذلك في مواجهة كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وانضم جوتزه (30 عاما) إلى فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي هذا الصيف قادما من آيندهوفن الهولندي.

ويبدو أن جوتزه الذي أحرز هدف الفوز لألمانيا أمام الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل 2014، عاد لمستواه المعهود بعد سنوات من تراجع المستوى والمشاكل الصحية، مع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وأشار جوتزه "كان قرارا جيدا لي، الشعور جيد، الأمر برمته جيد، يبدو مناسبا بالنسبة لي، أريد استعادة المجد مع فرانكفورت".

وأوضح "المدرب يمنحني الكثير من الحرية، أعتقد أنني قد اكون الرابط المفقود في هذا النظام".

وأكد "كان من المهم أن نبدأ الموسم بفوز مقنع، نريد أن نلعب في القمة ونذهب بعيدا في كل المسابقات".

وأشاد أوليفر جلاسنر مدرب فرانكفورت، كثيرا بأداء جوتزه في الكأس.

وقال جلاسنر "النظرة واسعة النطاق عندما يضغط الخصم، ويكون الحل جاهزا هو فن رفيع المستوى، إنه شخص ينظر إلى العمق حتى في المواقف التي يكون بها ضغط، بإمكانه أن يبدأ الهجمات ، لقد أدى بشكل جيد للغاية وأنا سعيد للغاية بظهوره الأول".