"عودة تاو وظهور وجه جديد".. سواريش يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة فاركو، التي تقام مساء غد ‏الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن ‏منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 26 مباراة.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي محمد عبد المنعم وبيرسي تاو محمد هاني، بعد تعافيهما من الإصابة.

وعرفت القائمة ظهور وجه جديد وهو محمد أشرف الذي يلعب في خط الدفاع كظهير أيسر.

ويغيب الثنائي حمدي فتحي وكريم فؤاد بسبب الإيقاف، لحصولهما على 3 إنذارات.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود وحيد وعلي ‏معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ‏ومحمد أشرف.

خط الوسط: وليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمد فخري وزياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن.