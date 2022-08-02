لاعبون يدعمون النجم المغربي "أشرف حكيمي" بعد الهجوم الإسرائيلي 

المنامة - ياسر ابراهيم - قدم لاعبون مغاربة دعمهم لمواطنهم وزميلهم في منتخب "أسود الأطلس" أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد هجوم الجماهير الإسرائيلية عليه بصيحات وصفارات الاستهجان.

وشارك حكيمي أساسياً خلال فوز فريقه باريس سان جيرمان على نانت 4-0، يوم الأحد 31 يوليو/تموز 2022، في مباراة كأس السوبر الفرنسية التي أقيمت على ستاد "بلومفيلد" في مدينة تل أبيب "بإسرائيل"، للنسخة الثانية على التوالي.

وأطلقت تلك الجماهير صافرات وصيحات الاستهجان ضد النجم المغربي كلما وصلت إليه الكرة، وذلك بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

ولم يكتفِ الإسرائيليون بذلك، إذ علت صرخاتهم الاحتفالية وصياحهم كلما تعرض للعرقلة من لاعبي الفريق المنافس.

وسبق أن حدثت نفس التصرفات في العام الماضي، وبالتحديد يوم 1 أغسطس/آب 2021، عندما لعب باريس سان جيرمان ضد ليل.

قدم المهدي بن عطية، قائد منتخب المغرب السابق والذي اعتزال يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، دعمه لحكيمي عبر خاصية "الستوري" في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكتب بن عطية معلقاً على تصرفات الجماهير الإسرائيلية: "يا للعار!!، أنا معك يا أخي الصغير"، مرفقاً إياها برمز قلب أحمر.

الأمر ذاته قام به رومان سايس، قائد منتخب المغرب الحالي ولاعب بشكتاش التركي، حيث نشر عبر "الستوري" صورة له مع حكيمي، وعلّق عليها: "الأخ الأصغر"، مع رمز العضلات في إشارة منه إلى قوة شخصية مواطنه.

بدوره نشر المغربي نايف أكرد، المنتقل إلى ويست هام يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، عبر "الستوري" صورة لحكيمي مع كأس السوبر الفرنسية، ووضع عليها رمزين للصمت وقلباً أحمر ورمز القوة، تأكيداً منه على دعم مواطنه.

ودخل المالي هماري تراوري، لاعب رين الفرنسي، على خط الداعمين لحكيمي، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب فيها: "قوة كبيرة يا حكيمي".

وكان المغربي أمين حارث، لاعب أولمبيك مارسيليا، أول من دعم حكيمي بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب حارث: "لم يتعرض الأسد للأذى، ولا تقلق"، مرفقاً التغريدة برمز قلب أحمر، وقام حكيمي بالرد عليه بأيقونة القلب الأحمر ويدين متصافحتين.

من جهته، قال موقع afrik-foot إن الدولي المغربي دفع ثمنا غالياً بسبب "تغريدة بسيطة"، دعم فيها القضية الفلسطينية في عام 2021.

يُذكر أن هجوم الجماهير الإسرائيلية على حكيمي، لم يقف عند حدود الملعب فقط، بل امتد ليتواصل عبر الإعلام العبري.

وانهالت التعليقات على أحد التقارير "الإسرائيلية" التي تطرقت إلى الموضوع، وبدأ الإسرائيليون بتوجيه شتائم وألفاظ عنصرية تجاه المسلمين عامة، وحكيمي خاصة.



إدريسا غاي يوثق زيارته للمسجد الأقصى

من جهة أخرى، حرص الدولي السنغالي إدريسا غانا غاي، زميل حكيمي في سان جيرمان، على زيارة المسجد الأقصى، خلال وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نشر غاي صورتين ومقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أثناء وجوده داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، علق عليها: "في المسجد الأقصى، هنا السيطرة لله وحده".

وبعد لحظات نشر الفرنسي برينسيل كيمبيمبي، مدافع سان جيرمان، عبر حسابه على "إنستغرام" صورة له وهو في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وظهر غاي ومواطنه عبدو ديالو مع كيمبيمبي في الصورة ومن ورائهما قبة الصخرة المشرفة، حيث علّق الفرنسي على الصورة: "الحمد لله".

(عربي بوست)