شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يستبعد 11 لاعباً من الاهلى قبل مواجهة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستبعد البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى 11 لاعب من فريقه ‏استعدادًا لمباراة فاركو، التي تقام مساء غد ‏الأربعاء على استاد الأهلي ‏و السلام، ضمن ‏منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وضمت قائمة المستبعدين في الاهلى من مواجهة فاركو كل من :"أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وكريم فؤاد وحمدى فتحى بسبب الإيقاف".

وعاد لقائمة الاهلى الثنائى بيرسى تاو ومحمد عبد المنعم بعد التعافى من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي ‏معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق.‏