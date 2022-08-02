شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يزيد جراح المقاولون العرب فى الدورى عقب الفوز بهدف "أحمد عاطف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى أقيمت على استاد الجبل الأخضر.

وجاء هدف فريق فيوتشر في الدقيقة 11 عقب خطأ من مدافعي المقاولون العرب استغله أحمد رفعت ونجح في استخلاص الكرة وانطلق على الجبهة اليسرى ثم أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد عاطف برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك فى الزاوية اليسرى للمرمى محمود أبو السعود.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 45 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد فريق المقاولون العرب عند النقطة 25 محتلا المركز السابع عشر.

بدأ المقاولون العرب بتشكيل ضم كلًا من:

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

فى خط الدفاع: باسم على، محمود عزت، فاروق نور الدين، أمير عابد.

في خط الوسط: محمد مجلى، محمود عبد العزيز، أحمد عبد العزيز، أحمد كابوريا، عماد فتحى.

في الهجوم: محمد سالم.

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى:

في حراسة المرمى: محمود "جنش".

في خط الدفاع: جوزيف جوناثان، محمود مرعى، محمود رزق، عمرو شعبان.

في خط الوسط: غنام محمد، كريم "نيدفيد"، أحمد رفعت، أحمد رضا.

في الهجوم: أحمد عاطف، محمد فاروق.