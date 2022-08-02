شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فنية إضافية لعمر السعيد تمهيدًا لعودته لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، فقرة تدريبات فنية إضافية لعمر السعيد مهاجم الأبيض، وذلك خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك عمر السعيد في الفقرات التأهيلية والفنية مع زملائه بالفريق، وعقب ذلك قام بأداء فقرة خاصة تضمنت تدريبات التسديد على المرمي بجانب أمور أخرى تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

عقب ذلك قرر الجهاز الفني اكتفاء اللاعب بأداء الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب فقرة التدريبات الإضافية، وعدم المشاركة في التقسيمة.

وكان الزمالك فاز على ببراميدز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة، في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز