شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يضم بيرسى تاو وعبد المنعم لقائمة الأهلى لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة فاركو، التي تقام مساء غد ‏الأربعاء على استاد الأهلي ‏و السلام، ضمن ‏منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي ‏معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

اختتم الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة فاركو، التي تقام مساء غد ‏الأربعاء على استاد الأهلي ‏و‏ السلام، ضمن منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف ‏وتدريبات الكرة، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.‏

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس الأول من التدريبات بعد مباراة ‏المقاولون العرب، بسبب الإجهاد وضغط المباريات، واستأنف الفريق تدريباته أمس وخاض ‏اليوم مرانه الختامي والذي يعقبه إعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر استعدادًا لمباراة ‏فاركو.‏