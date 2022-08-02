شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يضم بيرسى تاو وعبد المنعم لقائمة الأهلى لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة فاركو، التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي و السلام، ضمن منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.
اختتم الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة فاركو، التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي و السلام، ضمن منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.
وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس الأول من التدريبات بعد مباراة المقاولون العرب، بسبب الإجهاد وضغط المباريات، واستأنف الفريق تدريباته أمس وخاض اليوم مرانه الختامي والذي يعقبه إعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر استعدادًا لمباراة فاركو.