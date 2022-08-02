شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحادان الدولي والمصري للخماسي الحديث يشيدان بدور المتطوعين في بطولة العالم مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الدولي للخماسي الحديث برئاسة كلاوس شورمان والاتحاد المصري برئاسة شريف العريان بدور المتطوعين في تنظيم بطولة العالم التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو .

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للخماسي على دور لجنة المتطوعين برئاسة محمد مجاهد وإسلام عبد العزيز في تنظيم البطولة على مدار 10 أيام وجهدهم الكبير في تذليل كافة العقبات أمام الوفود المشاركة واللاعبين من مختلف المنتخبات .

كما أكد شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أن المتطوعين ظهروا في أفضل صورة ونالوا إشادة جميع المنتخبات المشاركة في البطولة وأنهم الجنود المجهولة في تنظيم هذه البطولة الكبيرة بمشاركة43 دولة.

ووجه رئيس الاتحاد الدولي شكره للاتحاد المصري برئاسة شريف العريان على استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث والتنظيم الرائع للبطولة، ووجه التقدير للدولة المصرية، لتوفير كل الإمكانيات، مثنياً على ما تتمتع به مصر من بنية رياضية مميزة في كافة المحافظات.