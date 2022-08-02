اخبار الرياضه

"الناجح يرفع إيده".. نتائج نجوم الكرة فى الثانوية العامة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الناجح يرفع إيده".. نتائج نجوم الكرة فى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق تسيطر على طلاب وطالبات الثانوية العامة ترقبا للنتيجة التى تفصلهم عنها ساعات قليلة ، ما بين الخوف والترقب والقلق لتحديد المصير فى الحياة العلمية والعملية.

 

وتزامنا مع النتيجة وظهورها  نرصد نتائج نجوم الكرة فى الثانوية العامة .

 

محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف الإنجليزى،  حصل على مجموع   52.8% ، وحصل على الدبلوم الفنى .

 

وبالانتقال إلى محترف  آخر وهو محمود حسن تريزيجيه  والمحترف فى صفوف طرابزون التركى فحصل على مجموع   55%.

 

ولم يختلف الأمر كثيرا عند سيد بازوكا نجم الإسماعيلى السابق والذى حصل على 57% ، مقابل 58 % لايمن يونس نجم الزمالك السابق،  وأحمد ابو مسلم لاعب الأهلى السابق ومحمود لاعب الاهلى السابق بنفس المجموع.

 

وفيما يخص رمضان صبحي لاعب بيراميدز فحصل على  60.98%، وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق 64% بالتساوي مع أسامة نبيه نجم الفريق السابق ومدرب الزمالك الحالى 

 

وحصل احمد شوبير حارس الاهلى السابق و الإعلامى الشهير على 65 %   .

 

وبالانتقال الى نجوم آخرين فحصل محمد فاروق لاعب الاهلى السابق على 76 % و وائل جمعة صخرة دفاع الفراعنة السابق على 84%  ، وفيما يخص  محمد ناجى جدو فحصل على 86% .

 

عمر جابر لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالى  ، فكان مجموعه فى المرحلة الثانوية  93% ، وفيما يخص اكرامى حارس بيراميدز فحصل على مجموع 98%.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا