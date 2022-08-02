إيسترن كومباني يفقد كمال أبو الفتوح أمام إنبي للإيقاف ويستعيد الطرابلسي

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القاهرة - سامية سيد - يفقد علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، مدافعه كمال أبو الفتوح أمام إنبي، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

ويغيب كمال أبو الفتوح عن مباراة إنبي بعد الحصول على الإنذار الثالث أمام سيراميكا، ليتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة، في الوقت الذ يستعيد الفريق خدمات التونسي محمد الطرابلسي الذي غاب عن مباراة سيراميكا للإيقاف.

ونجح إيسترن كومبانى فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 6 مباريات، بالفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع فاركو بهدف لمثله، والتعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثله، والفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على سيراميكا بهدف نظيف.

ورفع إيسترن كومباني رصيده إلى النقطة 27 ليتقدم إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى، ليخرج لأول مرة من مناطق الهبوط ويشعل الصراع بين الأندية التي يسبقها وهي الجونة والمقاولون العرب ومصر المقاصة.