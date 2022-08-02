معلومة رياضية.. المركز التاسع أفضل ترتيب حققه منتخب مصر فى تصنيف فيفا

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المركز التاسع هو أفضل ترتيب حققه منتخب مصر الأول لكرة القدم ، فى التصنيف الشهرى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر تاريخه، وجاء منتخب مصر وقتها قبل عدد من المنتخبات العريقة في كرة القدم مثل إيطاليا وفرنسا.

حقق منتخب مصر لكرة القدم هذا المركز في تصنيف شهر مايو 2010، والذي جاء كتتويج لواحدة من أفضل فترات المنتخب المصري لكرة القدم، والتي حقق خلالها 3 ألقاب متتالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام (2006 - 2008 - 2010) على يد المدير الفني للمنتخب وقتها المخضرم حسن شحاتة، وأبنائه من لاعبي المنتخب المصري حينها، مثل عصام الحضرى ووائل جمعة وعماد متعب وعمرزكى ومحمد شوقى وحسنى عبد ربه وأحمد حسن وغيرهم.

المنتخب المصري جاء في قائمة أفضل 10 منتخبات عالمية على الرغم من فشله في التأهل إلى نسخة كأس العالم 2010، التي استضافتها دولة جنوب إفريقيا، وجاء في المركز التاسع خلف منتخبات: إسبانيا، هولندا، البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين، أورجواي، إنجلترا، البرتغال، ومن بعده جاء منتخب تشيلي.