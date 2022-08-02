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الأهلى ينهى استعداداته لمواجهة فاركو بالدوري .. صور

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القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة فاركو، التي تقام مساء غد ‏الأربعاء على استاد الأهلي ‏و‏ السلام، ضمن منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

 

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف ‏وتدريبات الكرة، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.‏

 

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس الأول من التدريبات بعد مباراة ‏المقاولون العرب، بسبب الإجهاد وضغط المباريات، واستأنف الفريق تدريباته أمس وخاض ‏اليوم مرانه الختامي والذي يعقبه إعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر استعدادًا لمباراة ‏فاركو.‏


 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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