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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى استعداداته لمواجهة فاركو بالدوري .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة فاركو، التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي و السلام، ضمن منافسات الجولة الـ28 في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.
وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس الأول من التدريبات بعد مباراة المقاولون العرب، بسبب الإجهاد وضغط المباريات، واستأنف الفريق تدريباته أمس وخاض اليوم مرانه الختامي والذي يعقبه إعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر استعدادًا لمباراة فاركو.