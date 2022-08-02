شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية تنتظر بيراميدز قبل نهاية الدوري العام .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز لخوض 6 مواجهات قوية في شهر أغسطس الجاري، مع اقتراب مسابقة الدوري العام من خط النهاية، حيث خاض بيراميدز 28 مباراة حتى الآن بالمسابقة المحلية، كان أخرها هزيمته أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.

وجاءت المباريات المتبقية لبيراميدز في الدوري العام كالتالي:



بيراميدز

ـ بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة 29: 6 أغسطس

ـ بيراميدز وغزل المحلة في الجولة 30: 9 أغسطس

ـ بيراميدز وسموحة في الجولة 31 : 19 أغسطس

ـ بيراميدز وفيوتشر في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ بيراميدز وسيراميكا في الجولة 33: 26 أغسطس

ـ بيراميدز والجونة في الجولة 34: 29 أغسطس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.