شكرا لقرائتكم خبر عن "الناجح يرفع ايده" .. نتائج نجوم الكرة فى الثانوية العامة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق تسيطر على طلاب وطالبات الثانوية العامة ترقبا للنتيجة التى تفصلهم عنها ساعات قليلة ، ما بين الخوف والترقب والقلق لتحديد المصير فى الحياة العلمية والعملية.

وتزامنا مع النتيجة وظهورها نرصد نتائج نجوم الكرة فى الثانوية العامة .

محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، حصل على مجموع 52.8% ، وحصل على الدبلوم الفنى .

وبالانتقال إلى محترف آخر وهو محمود حسن تريزيجيه والمحترف فى صفوف طرابزون التركى فحصل على مجموع 55%.

ولم يختلف الأمر كثيرا عند سيد بازوكا نجم الإسماعيلى السابق والذى حصل على 57% ، مقابل 58 % لايمن يونس نجم الزمالك السابق، وأحمد ابو مسلم لاعب الأهلى السابق ومحمود لاعب الاهلى السابق بنفس المجموع.

وفيما يخص رمضان صبحي لاعب بيراميدز فحصل على 60.98%، وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق 64% بالتساوي مع أسامة نبيه نجم الفريق السابق ومدرب الزمالك الحالى

وحصل احمد شوبير حارس الاهلى السابق و الإعلامى الشهير على 65 % .

وبالانتقال الى نجوم آخرين فحصل محمد فاروق لاعب الاهلى السابق على 76 % و وائل جمعة صخرة دفاع الفراعنة السابق على 84% ، وفيما يخص محمد ناجى جدو فحصل على 86% .

عمر جابر لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالى ، فكان مجموعه فى المرحلة الثانوية 93% ، وفيما يخص اكرامى حارس بيراميدز فحصل على مجموع 98%.