شكرا لقرائتكم خبر عن "الناجح يرفع ايده" .. نتائج نجوم الكرة فى الثانوية العامة ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق تسيطر على طلاب وطالبات الثانوية العامة ترقبا للنتيجة التى تفصلهم عنها ساعات قليلة ، ما بين الخوف والترقب والقلق لتحديد المصير فى الحياة العلمية والعملية.
وتزامنا مع النتيجة وظهورها نرصد نتائج نجوم الكرة فى الثانوية العامة .
وبالانتقال إلى محترف آخر وهو محمود حسن تريزيجيه والمحترف فى صفوف طرابزون التركى فحصل على مجموع 55%.
ولم يختلف الأمر كثيرا عند سيد بازوكا نجم الإسماعيلى السابق والذى حصل على 57% ، مقابل 58 % لايمن يونس نجم الزمالك السابق، وأحمد ابو مسلم لاعب الأهلى السابق ومحمود لاعب الاهلى السابق بنفس المجموع.
وفيما يخص رمضان صبحي لاعب بيراميدز فحصل على 60.98%، وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق 64% بالتساوي مع أسامة نبيه نجم الفريق السابق ومدرب الزمالك الحالى
وحصل احمد شوبير حارس الاهلى السابق و الإعلامى الشهير على 65 % .
وبالانتقال الى نجوم آخرين فحصل محمد فاروق لاعب الاهلى السابق على 76 % و وائل جمعة صخرة دفاع الفراعنة السابق على 84% ، وفيما يخص محمد ناجى جدو فحصل على 86% .
عمر جابر لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالى ، فكان مجموعه فى المرحلة الثانوية 93% ، وفيما يخص اكرامى حارس بيراميدز فحصل على مجموع 98%.