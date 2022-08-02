شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يكشف عن الفارق بين الكرة المصرية والسعودية.. ومميزات اللاعبين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي ريو فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول أنه تابع منتخب مصر عقب توليه مهمة تدريب الفراعنة و إنهاؤ العقود مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة ، وأنه بدأ دراسة المباريات المتبقية للمنتخب في البطولة الأفريقية .

أضاف ريو فيتوريا أنه من خلال متابعة اللاعبين المصريين يرى أن اللاعب المصري يمتلك إمكانيات مميزة مثل التركيز و الحماس في الملعب ، و أنه تابع المحترفين المصريين.

أشار المدير الفني للمنتخب أنه يوجد اختلاف بين الكرة في السعودية و الكرة في مصر ، هنا اللاعبين يركزن أكثر ، ويقومون بجميع المحاولات لتحسين أنفسهم.

يعود البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى القاهرة فجر غد الأربعاء، ومعه جهازه المعاون لبدء مهام عملهم مع المنتخب الوطنى استعداداً للمعسكر الذى يقام فى شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، ليتم ترحيل مباراتي مصر أمام مالاوي لمارس 2023.

كما تلقى مسئولو اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة، بعدما تم تأجيل مباريات المنتخب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعاقده مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصرى، وتم تقديمه لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى، قبل سفره إلى الأراضى البرتغالية.