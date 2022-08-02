شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على المقاولون العرب في الشوط الأول بهدف أحمد عاطف.. فيديو .. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق فيوتشر على نظيره المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الجبل الأخضر .

وجاء هدف فريق فيوتشر في الدقيقة 11 عقب خطأ من مدافعي المقاولون العرب أستغله أحمد رفعت ونجح في أستخلاص الكرة وانطلق من ناحية الجبهة اليسرى ثم أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد عاطف برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى محمود أبو السعود .

وسيطر لاعبى فريق فيوتشر على أحداث الشوط الأول حيث جاءت كثير من الهجمات عن طريق كل من أحمد رفعت و أحمد عاطف و محمد فاروق بينما جاءت هجمات فريق المقاولون العرب عن طريق محمد سالم و عماد فتحى .

وجاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة محمد عودة كالتالي :

في حراسة المرمى .. محمود أبو السعود

في خط الدفاع .. باسم على ، محمود عزت ، فاروقا نور الدين ، أمير عابد .

في خط الوسط .. محمد مجلى ، محمود عبد العزيز ، أحمد عبد العزيز ، أحمد كابوريا ، عماد فتحى .

في الهجوم .. محمد سالم .

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود " جنش "

في خط الدفاع .. جوزيف جوناثان ، محمو مرعى ، محمود رزق ، عمرو شعبان .

في خط الوسط .. غنام محمد ، كريم " نيدفيد " ، أحمد رفعت ، أحمد رضا .

في الهجوم .. أحمد عاطف ، محمد فاروق .