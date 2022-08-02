شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة لحضور منافسات البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إستقبل منذ قليل الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، الروسي عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة في مطار القاهرة الدولي وذلك لحضور منافسات البطولة العربية للملاكمة.

وتستضيف مصر البطولة العربية الخامس للشباب للملاكمة، على حلقة المركز الأولمبي بالمعادي، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 7 من نفس الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعرب عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عن سعادته بالحضور الي مصر لحضور منافسات البطولة العربية وأنه لن يستطيع عدم قبول دعوة الاتحادين العربي والمصري، وبتمنى النجاح دائما للدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري اللعبة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

يواجه أحمد عبد الحفيظ لاعب منتخب مصر للملاكمة نظيره اليمن احمد الخضري في وزن 60 كجم، وبينما يلتقي البطل المصري أحمد محمد هيكل في مواجهة ايضا امام اليمن البطل اسماعيل زياد القاسم في وزن 63.5 كجم، ضمن فعاليات دور الثمانية.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع منتخب مصر في بداية مشوار البطولة أمام منتخب اليمن، من المقرر أن تنطلق اليوم افتتاح منافسات البطولة في تمام الساعة الخامسة عصرا.

ويشارك في البطولة 13 دول عربية هم:” مصر وسوريا والجزائر وتونس والمغرب والأردن وفلسطين والإمارات والسعودية والبحرين و قطر و العراق و اليمن”، وسوف ينقل التلفزيون بعض الفعاليات على الهواء مباشرة.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:-"أدهم على حسين وزن 48 كجم، علاء طلعت وزن 51 كجم، عبدالله سعيد 54 كجم، فارس فؤاد 57 كجم، أحمد عبدالحفيظ 60 كجم، احمد محمد هيكل وزن ٦٣،٥كجم، محمد حسام على 67 كجم، محمد احمد سعيد 71 كجم، محمد مبروك 75 كجم، محمود أحمد سالم 80 كجم، تميم محمد نعيم 86 كجم، عمر خالد مصطفي 92 كجم، حازم نادر قنديل +92 كجم".

ويقود المنتخب للملاكمة فنيا كلا من هيثم عبدالفتاح و إبراهيم طه، و شريف هزع و سعيد فوزي مخطط أحمال ود. عاطف مغاوري مشرف على المعسكر المنتخب وسعيد حسن المدير الفني للمنتخبات.