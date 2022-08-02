شكرا لقرائتكم خبر عن القماش يجرى تغييرات فى قطاع الناشئين بالإسماعيلى بعد اعتذار حسين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي تعيين سيد إبراهيم مديرا فنيا لفريق 2009 بدلا من حسين عبد العزيز الذى قدم اعتذارا رسميا فى الساعات الماضية ، فى حين سينضم سامح البنا إلى الجهاز الفني لفريق 2008 بدلا من سيد إبراهيم.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد اعتمد تشكيل قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023 برئاسة خالد القماش ونائبه عاطف عبد العزيز، على أن يتولي إسماعيل حفني رئيسا للجنة الفنية بعضوية بشير عبد الصمد، ويتولي طارق الوحش مدير مدرسة الكرة.

في سياق مغاير ، أشاد الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، بمستوى محمد هاشم لاعب الفريق خلال الفترة الحالية ضمن منافسات الدوري العام.

حيث ظهر المدافع الشاب بمستوى ثابت خلال لقاءات الفريق بالمسابقة المحلية بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية للدراويش وساهم بشكل كبير فى تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري الذى لا يليق بإسم النادي وشعبيته داخل وخارج مصر.

واستطاع الفريق أن يسير بخطي رائعة نحو العودة إلى مكانته الطبيعية بشكل تدريجي خلال مسابقة الدوري عقب تحقيق 12 نقطة فى آخر 5 مباريات بعد الفوز على سموحه وفيوتشر والجونة ومصر المقاصة بالإضافة إلى الخسارة من بيراميدز، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للدراويش، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعه من أجل إلتقاط الأنفاس، قبل مواجهة فاركو يوم السبت القادم على ملعب الإسكندرية.