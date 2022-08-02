شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يطالب اللاعبين بالعودة للانتصارات ويحذر من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة، من انتفاضة سيراميكا في مباراتهم المقبلة وطالب اللاعبين بضرورة العودة لسكة الانتصارات بعد غياب 5 مباريات سابقة، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل.

وأوضح عبد الحميد بسيوني في تصريحات خاصة، أن المباراة صعبة على الفريقين، وأننا نخوض المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز أمام فريق بيلعب كرة كويسة ومدير فنى واعى وسبق أن درب سموحة ويعلم كل كبيرة وصغيرة في الفريق.

وأضاف المدير الفني لنادي سموحة، أن الفريق يعانى من انشغال اللاعبين بالانتقالات، خاصة أن معظهم إعارات أو آخر موسم له مع سموحة، وهناك عدد منهم وقع بالفعل لسيراميكا منافسنا القادم.

أصدر عبد الحميد بسيونى عدد من القرارات الهامه والتى من شأنها اعاده الانضابط بالفريق عقب تعرض الفريق لعدد من النتائج السلبيه وعدم تحقيق الفوز لخمس مباريات متاليية حقق فيها أربعة خسائر وتعادل وحيد و الحصول على نقطه من 15.

أولا : توقيع عقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أحمد عيد مدافع الفريق واستبعاده وعرضه للبيع لسوء السلوك وعدم الإلتزام بتعليمات الجهاز الفنى أثناء مباراة الموج الازرق الأخيرة أمام غزل المحلة ، حيث فوجئ المدير الفنى برفض اللاعب إجراء الإحماء لمجرد إجراء تبديل أحمد رمضان بيكهام بدلا من أحمد حكم وجلوس اللاعب على الدكة وعدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى .

عبد الحميد بسيونى رفض عودة اللاعب مع اللاعبين إلى الإسكندرية وركوبه أتوبيس الفريق واتفق المدير الفنى مع إدارة النادى لإتخاذ جميع الإجراءات التى تحفظ حق النادى حتى يكون اللاعب عبرة لأى لاعب يخرج على النص أو يحاول إعاقة مسيرة الفريق.

ثانيا : قرصة ودن لأحمد حكم مدافع الفريق بتدريبه منفردا بعيدا عن اللاعبين نظرا لأخطائه المتكررة والتى ادت لإهدار العديد من النقاط المهمة وخاصة مباراة غزل المحلة.

وقال بسيونى اى لاعب سيخرج عن النص او عدم الالتزام سيكون مصيره الاستبعاد فورا.