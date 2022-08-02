شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يقرر السفر إلى الجونة ظهر الخميس استعدادًا لمواجهة الفريق الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر إلى الجونة ظهر بعد غدً الخميس، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق الساحلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل على ستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي، مساء يوم الخميس بمدينة الجونة استعدادا للمباراة المرتقبة.

وكان ‏البرتغالي جوسفالدو فيريرا قدم التحية والتهنئة للاعبين بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

جاء ذلك خلال جلسة جمعت البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في الدوري .

ووجه المدير الفني رسالة إلى اللاعبين قائلا: "حققتم المطلوب بالأمس واجتهدتم كثيرا وتكلل ذلك بالفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة بجدارة في مشوار الدوري ".

وتابع: "لابد من غلق صفحة مباراة بيراميدز و التركيز الآن على المواجهة المقبلة ، ولا وقت للراحة، علينا مواصلة التحدي حتي الوصول للهدف المطلوب".

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على التحدث في بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة التي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات استعدادا لمباراة الجونة المقبلة.