شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يبحث عن حل لأزمة "وسط الأهلى" أمام فاركو بعد إيقاف حمدى فتحى وغياب السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى عن حل لأزمة خط الوسط التي تواجه فريقه فى مباراته المقبلة أمام فاركو والمقرر لها التاسعة مساء غداً الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

ويبحث سواريز عن بديل لحمدى فتحى لاعب خط الوسط الذى يغيب عن مباراة فاركو بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل السلبى بجانب إستمرار غياب عمرو السولية الذى يعانى من تمزق في العضلة الخلفية يبعده عن الملاعب لنهاية الموسم.

ويفاضل سواريز بين الثنائى رامى ربيعة ومحمد محمود لاختيار أحدهم للمشاركة بجانب المالى أليو ديانج في خط وسط المارد الأحمر في مباراة فاركو.

ويواجه البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى مأزق كبير بسبب الإصابات التي ضربت صفوفه في الفترة الأخيرة وعلى رأسها حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا بجانب الثنائى أكرم توفيق وعمار حمدى.

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وفاركو بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.