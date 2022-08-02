شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يتقدم لفيوتشر بهدف في مرمى المقاولون العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر هدف التقدم لفريقه بمرمى المقاولون العرب في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الجبل الأخضر .

جاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة محمد عودة كالتالي :

في حراسة المرمى .. محمود أبو السعود

في خط الدفاع .. باسم على ، محمود عزت ، فاروقا نور الدين ، أمير عابد .

في خط الوسط .. محمد مجلى ، محمود عبد العزيز ، أحمد عبد العزيز ، أحمد كابوريا ، عماد فتحى .

في الهجوم .. محمد سالم .

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود " جنش "

في خط الدفاع .. جوزيف جوناثان ، محمو مرعى ، محمود رزق ، عمرو شعبان .

في خط الوسط .. غنام محمد ، كريم " نيدفيد " ، أحمد رفعت ، أحمد رضا .

في الهجوم .. أحمد عاطف ، محمد فاروق .