شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل شكر وتهنئة من فيريرا للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏قدم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك التحية والتهنئة للاعبين بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

جاء ذلك خلال جلسة جمعت البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في الدوري .

ووجه المدير الفني رسالة إلى اللاعبين قائلا: "حققتم المطلوب بالأمس واجتهدتم كثيرا وتكلل ذلك بالفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة بجدارة في مشوار الدوري ".

وتابع: "لابد من غلق صفحة مباراة بيراميدز و التركيز الآن على المواجهة المقبلة ، ولا وقت للراحة، علينا مواصلة التحدي حتي الوصول للهدف المطلوب".

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على التحدث في بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة التي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات استعدادا لمباراة الجونة المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.