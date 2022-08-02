شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر ، استعداداته لمواجهة منتخب الجزائر في نصف نهائي بطولة كأس العرب المقرر لها غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً.

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، أن مواجهة الجزائر المقرر لها غدا الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية ، ستكون قوية في ظل رغبة الطرفين في تحقيق الفوز، لكنها في النهاية منافسة شريفة بين إسمين كبيرين في عالم كرة القدم العربية والأفريقية.

قال جابر في مؤتمر صحفي عقده اليوم:" الوقت لم يسعفنا للاستعداد بالشكل الكافي لمباراة الجزائر وقمنا فقط بعمليات الاستشفاء للاعبين".

أضاف المدير الفني لمنتخب الشباب:" مشوارنا في البطولة جيد، والمستوى يتطور من مباراة لأخرى، وسنمضي في طريقنا نحو بلوغ المباراة النهائية"، وتابع :" المنافسة مع منتخب الجزائر شريفة وهو لقاء أخوي، وسنعمل على تحقيق الفوز دون أي تهاون، نحترم المنافس وسنقدم سوياً مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية والجزائرية".

واختتم حديثه قائلا : "جمهورنا في المملكة العربية السعودية هو الداعم الأكبر لنا في تلك البطولة، وهذا الحضور القوي يمنحنا إصراراً وعزيمة نحو تحقيق الفوز وتقديم أفضل المستويات وإسعاد كافة الجماهير المصرية".