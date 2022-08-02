شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب مواعيد جولات الدورى المتبقية لمتابعة جميع المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري جدول جميع الجولات المتبقية من عمر الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، من أجل متابعة جميع مباريات المسابقة.

وينوي فيتوريا متابعة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز من أرض الملعب، للوقوف بدقة على مستويات جميع اللاعبين، وسيقوم بتوزيع المباريات على جهازه المعاون، لتقديم تقرير شامل عن كل مباراة.

وبدأ المدير الفني البرتغالي مهام عمله على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري بشكل رسمي، انطلاقًا من شهر أغسطس الحالي، عقب إتمام الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد معه في شهر يوليو الماضي.