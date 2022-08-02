شكرا لقرائتكم خبر عن استشفاء للأساسين فى الزمالك أمام بيراميدز خوفًا من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز بالأمس، تدريبات استشفائية وتأهيلية خاصة، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني باصطحاب بعض الأدوات الرياضية داخل الملعب، لأداء اللاعبين هذة الفقرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات الاستشفاء والتأهيل خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وحرص فيريرا على متابعة سير تدريبات اللاعبين الأساسيين وتحفيزهم ونقل بعض التعليمات لهم .

وكان الزمالك فاز على بيراميدز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة، في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز