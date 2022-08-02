شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تحديد مواعيد لمقابلة جميع مدربي الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري تحديد مواعيد، لمقابلة جميع مدربي الدوري المصري الممتاز، خلال الأيام المقبلة، وينوي فيتوريا عقد جلسات مع مدربي فرق الدوري المصري الممتاز بشكل منفصل، للتشاور حول جميع الأمور الفنية وسماع آرائهم، كما طلب المدير الفني البرتغالي تقريرًا شاملًا حول دوري "الممتاز ب"، حيث يخطط لتحديد آلية لمتابعته بشكل دقيق خلال الموسم المقبل. وبدأ المدير الفني البرتغالي مهام عمله على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري بشكل رسمي، انطلاقًا من شهر أغسطس الحالي، عقب إتمام الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد معه في شهر يوليو الماضي.

ويعود البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى القاهرة فجر غد الأربعاء، ومعه جهازه المعاون لبدء مهام عملهم مع المنتخب الوطنى استعداداً للمعسكر الذى يقام فى شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، ليتم ترحيل مباراتي مصر أمام مالاوي لمارس 2023.

كما تلقى مسئولو اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة، بعدما تم تأجيل مباريات المنتخب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعاقده مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصرى، وتم تقديمه لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى، قبل سفره إلى الأراضى البرتغالية.