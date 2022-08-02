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تعرف على تشكيل المقاولون العرب و فيوتشر في الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب التشكيل الاساسى الذى يخوض لقاء فيوتشر بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الجبل الأخضر .

وجاء التشكيل يضم كل من :

في حراسة المرمى .. محمود أبو السعود

في خط الدفاع .. باسم على ، محمود عزت ، فاروقا نور الدين ، أمير عابد .

في خط الوسط .. محمد مجلى ، محمود عبد العزيز ، أحمد عبد العزيز ، أحمد كابوريا ، عماد فتحى .

في الهجوم .. محمد سالم .

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود " جنش "

في خط الدفاع .. جوزيف جوناثان ، محمو مرعى ، محمود رزق ، عمرو شعبان .

في خط الوسط .. غنام محمد ، كريم " نيدفيد " ،  أحمد رفعت ،  أحمد رضا .

في الهجوم .. أحمد عاطف ، محمد فاروق .

 

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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