شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون العرب و فيوتشر في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب التشكيل الاساسى الذى يخوض لقاء فيوتشر بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الجبل الأخضر .

وجاء التشكيل يضم كل من :

في حراسة المرمى .. محمود أبو السعود

في خط الدفاع .. باسم على ، محمود عزت ، فاروقا نور الدين ، أمير عابد .

في خط الوسط .. محمد مجلى ، محمود عبد العزيز ، أحمد عبد العزيز ، أحمد كابوريا ، عماد فتحى .

في الهجوم .. محمد سالم .

بينما جاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود " جنش "

في خط الدفاع .. جوزيف جوناثان ، محمو مرعى ، محمود رزق ، عمرو شعبان .

في خط الوسط .. غنام محمد ، كريم " نيدفيد " ، أحمد رفعت ، أحمد رضا .

في الهجوم .. أحمد عاطف ، محمد فاروق .