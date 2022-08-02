شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعود لتشكيل الأهلى أمام فاركو بعد إصابة صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حسام حسن مهاجم النادى الاهلى للظهور في التشكيل الاساسى للمارد الأحمر في مباراته المقبلة أمام فاركو والمقرر لها التاسعة مساء غداً الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

وشارك حسام حسن في مباراة الاهلى والمقاولون العرب الأخيرة بالدورى والتي انتهت بالتعادل السلبى من مقاعد البدلاء بعدما تعرض زميله صلاح محسن للإصابة التي إستدعت تغييره في الدقائق الأولى من المباراة.

ويواجه البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى مأزق على الصعيد الهجومى لفريقه بعد إصابة محمد شريف مهاجم الفريق بتمزق في العضلة الضامة وغيابه لنهاية الموسم .

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وفاركو بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.