شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يطمئن على الونش واللاعب يخوض فقرة تأهيل فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك ، في تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على "الونش"، في حضور الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد الإصابة التي تعرض لها بالأمس في لقاء بيراميدز نتيجة الاصطدام في كرة مشتركة.

وأشاد المدير الفني بالأداء القوي للونش في لقاء الأمس أمام بيراميدز والإصرار والعزيمة التي تحلي بها، وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالاطمئنان على اللاعب، و اجتمع به لوقت قصير وقدم له التحية على الأداء الرجولي في لقاء ببراميدز.

وخاض "الونش"، فقرة تدريبات تأهيلية داخل جيمانيزيوم النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك عقب خضوعة لفحوصات تم خلالها الاطمئنان على سلامته بشكل تام، وأدي اللاعب فقرة تأهيلية أخرى تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق، داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وكان الزمالك فاز على ببراميدز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة، في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.