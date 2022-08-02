شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يبحث عن الفوز الـ 13 مع فيوتشر فى مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، يحل فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، ضيفاً ثقيلاً على نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري هذا الموسم.

ويبحث علي ماهر عن الفوز رقم 13 مع فيوتشر في الموسم الجاري، بعدما قاد فريقه في 27 مباراة بالدوري، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.