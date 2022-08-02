مران الزمالك.. تدريبات إضافية للسعيد.. تواجد الونش.. وموعد السفر للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أدي لاعبو نادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز بالأمس، تدريبات استشفائية وتأهيلية خاصة، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على ببراميدز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني باصطحاب بعض الأدوات الرياضية داخل الملعب، لأداء اللاعبين هذه الفقرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات الاستشفاء والتأهيل خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة سير تدريبات اللاعبين الأساسيين وتحفيزهم ونقل بعض التعليمات لهم .

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة، في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، في تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على "الونش"، في حضور الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد الإصابة التي تعرض لها بالأمس في لقاء بيراميدز نتيجة الاصطدام في كرة مشتركة.

وأشاد المدير الفني بالأداء القوي للونش في لقاء الأمس أمام بيراميدز والإصرار والعزيمة التي تحلى بها.

وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالاطمئنان على اللاعب، واجتمع به لوقت قصير وقدم له التحية على الأداء الرجولي في لقاء ببراميدز.

و خاض "الونش" فقرة تدريبات تأهيلية داخل جيمانيزيوم النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك عقب خضوعه لفحوصات تم خلالها الاطمئنان على سلامته بشكل تام.

وأدى اللاعب فقرة تأهيلية أخرى تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وخصص الجهاز الفني للفريق، فقرة تدريبات فنية إضافية لعمر السعيد مهاجم الأبيض، وذلك خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك عمر السعيد في الفقرات التأهيلية والفنية مع زملائه بالفريق، وعقب ذلك قام بأداء فقرة خاصة تضمنت تدريبات التسديد على المرمى بجانب أمور أخرى تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

عقب ذلك قرر الجهاز الفني اكتفاء اللاعب بأداء الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب فقرة التدريبات الإضافية، وعدم المشاركة في التقسيمة.

وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدون من مواجهة الأمس أمام بيراميدز، فقرة تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة ،استعدادا لمباراة الجونة المقبلة في الدوري الممتاز.

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزءين تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وتضمن الجزء الأول تدريبات جري بمحيط الملعب، بجانب سباق سرعات، وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيل بالكرة سواء باستخدام القدم أو الرأس.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على تدوين كل الملاحظات والتفاصيل الخاصة بهذه الفقرة ونقل التعليمات.

وقام الجهاز الفني للفريق، بتخصيص فقرة خططية وفنية لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الأمس أمام بيراميدز، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الجونة المقبلة في الدوري.

وتم خلال هذه الفقرة تدريب اللاعبين على أمور خاصة بخطة اللعب، تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين استعدادا لمواجهة الجونة.

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، شهدت تطبيق كل التفاصيل الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة تألق كل من: حازم إمام وشيكابالا ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف وعبدالله جمعة ومحمد طارق، بجانب ظهور الجميع بجاهزية فنية.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على متابعة التقسيمة مع معاونيه، للوقوف على الحالة الفنية للاعبين.

وقرر الجهاز الفني للفريق، السفر إلى الجونة ظهر بعد غد الخميس، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق الساحلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي، مساء يوم الخميس بمدينة الجونة استعدادا للمباراة المرتقبة.