"علينا مواصلة التحدي".. فيريرا يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك عقب الفوز على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

هنأ البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، لاعبي الفريق بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

وجاء ذلك خلال جلسة جمعت البرتغالي جيسوالدو فيريرا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في الدوري.

ووجه المدير الفني رسالة إلى اللاعبين قائلا: "حققتم المطلوب بالأمس واجتهدتم كثيرا وتكلل ذلك بالفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة بجدارة في مشوار الدوري".

وتابع: "لابد من غلق صفحة مباراة بيراميدز والتركيز الآن على المواجهة المقبلة، ولا وقت للراحة، علينا مواصلة التحدي حتي الوصول للهدف المطلوب".

وحرص البرتغالي فيريرا، على التحدث في بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة التي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات استعدادا لمباراة الجونة المقبلة.