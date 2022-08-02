تشيلسي يرصد 84 مليو يورو من أجل فوفانا

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ​تشيلسي​ مهتم بمدافع ​ليستر سيتي​ ويسلي فوفانا بعد خسارة سباق التعاقد مع كوندي، الذي اختار الانضمام إلى فريق برشلونة الإسباني.

ويعد صاحب الـ21 عامًا، أحد أفضل المواهب في فئته العمرية، ولذلك يرفض ليستر سيتي التفريط في خدماته، على الرغم من العرض المغري الذي قدمه تشيلسي، والمقدر بـ84 مليون يورو.

من جانبه، صرح بريندن رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي أن فوفانا أحد أهم لاعبيه، ويعد من ضمن أبرز اهتماماته في الموسم المقبل ولا ينوي التخلي عنه حتى بعد العرض المغري من تشيلسي.

وبدأ اللاعب بالفعل في الضغط على إدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل، وذلك بعدما أزال اسم نادي ليستر، من على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

في المقابل، من المحتمل أن يطلب ليستر مبلغًا ضخمًا مقابل التخلي عن لاعبه الذي ينتهي عقده في صيف 2025.