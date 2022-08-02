فيتوريا: نفكر في المباريات المقبلة حتى التأهل.. والحديث عن الماضي لن يفيد بشيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن الحديث عن الماضي لن يفيد بشيء، مشيراً إلى أنه يجب التفكير في المباريات المقبلة حتى التأهل.

وقال فيتوريا في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره الاتحاد المصري لكرة القدم: "نعم، شاهدت مباريات المنتخب الماضية، وهذا يعد جزء من عملنا، ولم أقم بمشاهدتهم بمفردي، قام فريقي الفني أيضاً بمشاهدتهم، وبعدها قمنا بتحليل أدائهم وصياغة بعض التقارير التحليلية، ونواصل مشاهدة بعض المباريات الأخرى للمنتخب لنقوم بتحليل أدائه وأداء كل اللاعبين الذين انضموا للمنتخب في السنوات الماضية، وفي نفس الوقت نتابع بطريقة موضوعية وعن كثب الدوري المصري".

وأضاف: "بالطبع، شاهدت المباريات التي شارك فيها المنتخب المصري أمام غينيا وإثيوبيا، هذا ماضي، لست هنا الآن للتحدث عن هذه المباريات، إنها مباريات المدرب السابق، والآن يجب أن نفكر في الـ4 مباريات المقبلة للتأهل، ويجب علينا أن نتعامل بشكل جاد مع هذه المباريات لنقوم بالفوز والتأهل، وسنقوم بالقتال للفوز بهذه المباريات، ولكن لن يفيد بشيء الآن التحدث عن الماضي، لأني لا أريد أن أتساءل عن ما حدث من تحضيرات أو كيفية العمل في الماضي، ما يهمني الآن هو المستقبل و المباريات المقبلة حتى التأهل".

وتابع المدرب البرتغالي: "يوجد اختلافات حتى بين كرة القدم في السعودية ومصر، هنا اللاعبون يظهرون تركيز عالي على مهمتهم في الملعب، أراهم لاعبين دائماً متحمسين ويقومون بجميع المحاولات دائماً للتحسين من أنفسهم، أما بالنسبة لأوروبا لوجود التنافسية القوية؛ اللاعبين عندهم إيقاع سريع وقوي من العمل و اللعب".

وواصل: "اللاعبون المتواجدون في الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا أداءهم سريع وتنافسي جداً، وهذه هي الاختلافات، بحكم عملي في أوروبا وبالأخص في البرتغال، توجد عقلية عملية واحترافية جداً، هي المسؤولة عن هذه التحسينات، اليوم اللاعبين يجب أن يكونوا فنياً أقوياء ويجب أن يحظوا بكل المعايير المطلوبة ولكن الشيء الأساسي هو كيفية التفكير والعقلية العملية، لا يوجد بطل بدون عقلية عملية واحترافية قوية. وأظن أن هذا هو التحدي الذي ستظهره لنا كرة القدم الحديثة، وهو أن يفكر اللاعبون كالأبطال، وهنا سيحدث الفارق، عندما نتحدث عن التفكير أو العقلية لسنا فقط نتحدث عن المكسب ولكن نتحدث عن الاحترافية، العملية، الإخلاص والتفاني في العمل، كل ما هو له علاقة بتكوين بطل؛ يجب علينا أن نعمل عليه ونطوره، هذا ما يوجد في أوروبا، وسوف نحاول أن نعمل على إيجاد هذا هنا".

واختتم فيتوريا تصريحاته: "رسالتي للمصريين، من واقع طموحنا وإرادتنا القوية في تقديم عمل كبير مثمر مع منتخب مصر، أننا سنكرس أنفسنا، أرواحنا و خبراتنا لأننا نريدكم أن تثقوا بنا، و طبعاً نريدكم أن تساندوننا و تدعمونا بالعمل معاً جميعاً؛ لأني مؤمن بأن هذا الشغف لكرة القدم وهذا الشكل الجميل للتشجيع وتنفس الجماهير لكرة القدم وبعملنا داخل الملعب، يمكننا أن نصبح أقوي وأفضل بكثير، أما للاعبين المصريين، فسأقوم كمدرب بالتحدث مع جميع مدربين الدوري المصري وسنقوم بعمل جديد كلياً هنا، لا أقول أنني سأقوم بتغيير فقط للتغيير ولكن من الطبيعي أن نهتم بكل اللاعبين ويجب أن يكون لديهم الفرصة لإظهار أفضل ما عندهم".