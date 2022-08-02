حسام البدري: مشوار وفاق سطيف صعب ونحتاج الدعم الجماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

كشف حسام البدري المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري عن طموحاته مع الفريق، مؤكدا على محاولته مساعدة النادي للعودة لمنصات التتويج.

وقال حسام البدري في بيان له إنه بصدد تكوين فريق جديد يلبي طموحات الجماهير الجزائرية وإعادة الفريق الي سابق عهده.

وأضاف البدري: "هناك مشروع أقوم به للاستمرار في إعادة بناء الفريق للسنوات القادمة بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي".

وأكمل البدري خلال البيان ذاته أنه يبذل كل جهوده مع مجلس إدارة النادي لتخطي هذه الفترة الصعبة ومحاولة تخطي كل الصعاب من أجل الرجوع للمكان الطبيعي لفريق وفاق سطيف بعد احتلاله المركز السابع في الموسم المنتهي وابتعاده عن المنافسة الأفريقية.

واختتم أنه يسعى خلال الفترة الحالية إلي إعادة الفريق إلى المربع الذهبي، موضحا أن المشوار صعب ويحتاج إلى تضافر كل الجهود من دعم الجماهير والإدارة من أجل تحقيق كل هذه الأهداف.