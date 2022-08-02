مصدر لمصراوي.. ملف اختيار رباعي إفريقيا في يد رابطة الأندية.. ولا يوجد أي تعديل فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اختيار كل من الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وفيوتشر وبيراميدز للمشاركة في بطولة الكونفدرالية، بيد رابطة الأندية، وليس من اختصاصات الاتحاد.

وأضاف المصدر، أنه لم يتم تعديل أو تبديل أي فريق ولم يجد أي جديد في هذا الملف، ولم تتخذ رابطة الأندية أية قرارات حتى الأن بعد مطالبة نادي بيراميدز المشاركة في دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.

ويأتي طلب بيراميدز، بعد أن احتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، والمؤهل لدوري الأبطال، ومن خلفه الأهلي الذي تم اختياره للأميرة السمراء، وهو يقبع حاليًا في المركز الثالث، المؤهل إلى بطولة الكونفدرالية.

يذكر أن الميعاد النهائي الذي يتم فيه إرسال الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، كان يوم 31 يوليو الماضي.

في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول لمصراوي، عن إعادة الكاف بطولة إفريقيا لنظامها القديم، بحيث يشارك في دوري الأبطال 64 فريقا على 6 مراحل بنظام خروج المغلوب بدءا من دور الـ64 وحتى المباراة النهائية، ما يعني إلغاء دور المجموعات.

وبعد احتساب مشاركة 24 فريقا في دوري السوبر الأفريقي، وتحديد أبطال الدوريات المحلية من كل اتحاد محلي (54 اتحادا)، يحتمل أن يصل عدد المشاركين في دوري الأبطال إلى 78 ناديا.

بعد ذلك يتم استبعاد أبطال الدوريات المحلية المشاركين في دوري السوبر، ليتبقى العدد المتاح للمشاركة في دوري الأبطال بنظامها الجديد.

وإذا كان بطل الدوري المحلي هو أحد المشاركين في دوري السوبر، فإن الفريق التالي الأفضل ترتيبا سيتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.