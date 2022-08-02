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الاتحاد السكندري يكشف لمصراوي حقيقة استقالة عماد النحاس

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محمد اسماعيل - القاهرة - نفى محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، ما تردد حول تقدّم عماد النحاس باستقالته من تدريب "زعيم الثغر".

وقال محمد أحمد، في تصريحات ليلا كورة، إن النحاس دخل في مناوشات مع عدد من مشجعي الاتحاد في المباراة التي خسرها الفريق السكندري (1-2) أمام طلائع الجيش يوم الأحد الماضي في .

وطلب النحاس أن يحصل على راحة في اليوم التالي، على أن ينتظم بتدريب الفريق اليوم الثلاثاء وهو ما تم بالفعل.

وشدد عضو إدارة الاتحاد على أن النحاس عماد قاد مران الاتحاد اليوم الثلاثاء، وأنه مستمر مع الفريق لنهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 28 مباراة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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