الامارات | رسمياً.. منتخب الإمارات يواجه الأرجنتين في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم عن تفاصيل مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد المشاركة في 3 بطولات هي كأس الخليج وكأس غرب آسيا وكأس آسيا.

وأشار أروابارينا أن المنتخب سيبدأ استعداداته لهذه الارتباطات بمعسكر خارجي في النمسا من 18 إلى 28 سبتمبر المقبل، تتخلله مباراتان وديتان لم يتم الاستقرار عليهما حتى الآن، في حين ينتظم الفريق في معسكر ثان بأبوظبي خلال نوفمبر المقبل، تتخلله أيضا وديتان أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان في 16 و20 من الشهر نفسه.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة في دبي، أنه بداية من الخميس المقبل سيبدأ جولة في أوروبا لمتابعة معسكرات الأندية الإماراتية المقامة هناك استعدادا للموسم المقبل.

وأشار إلى أن البداية ستكون من هولندا لمتابعة معسكر كل من ناديي الوصل والجزيرة، ثم النمسا لمتابعة الوحدة والشارقة على أن يسافر إلى ألمانيا في منتصف الشهر لمتابعة فريق العين، موضحا أنه سيلتقي مع الأجهزة الفنية للأندية للوقوف على آخر الاستعدادات.

وأكد أروابارينا أنه سيواصل العمل بنفس طريقته لتقديم الأفضل للمنتخب والوصول لأعلى درجات الجاهزية، من خلال حضور مباريات الدوري واختيار اللاعبين بما يتناسب مع أهمية المرحلة المقبلة، حيث سيكون التركيز على اللاعبين الشباب بجانب أصحاب الخبرة.

ولفت إلى أنه جاء إلى الإمارات لتحقيق الإنجازات مع المنتخب الأول وليس من أجل المشاركة في البطولات، وأنه سيسعى للمنافسة بقوة على البطولات الثلاث التي تقام في الفترة المقبلة، وأن هدفه هو تحقيق البطولات بالفعل وليس بالقول فقط وهو التزام يجب أن يعود على اللاعبين والأندية أيضا برفع مستوى مسابقة الدوري ما ينعكس على أداء المنتخب الوطني.