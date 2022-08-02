شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعتمد تشكيل قطاع الناشئين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، التشكيل الكامل لقطاع الناشئين والبراعم في الموسم الجديد والمتعلق بالأجهزة الفنية الخاصة لكل فرق القطاع ومدرسة الكرة.

يأتي ذلك بعد التقرير الذى تقدم به خالد القماش مدير قطاع الناشئين والبراعم ومدرسة الكرة، بالتصور النهائي لتشكيل القطاع في الموسم الكروي الجديد 2022 / 2023، الذى جاء على النحو التالي ..

حيث قرر تعيين عاطف عبد العزيز نائب رئيس القطاع وتضم اللجنة الفنية إسماعيل حفني رئيس وبشير عبد الصمد عضوا، وهشام صالح إداري عام ومسئول السيستم وأحمد عبد العال ومحمد صلاح الدين إداريين ومحمد نجيب لشئون اللاعبين.

فى حين يرأس الدكتور جميل بغدادي اللجنة الطبية للقطاع وهاني محمد جمال ومحمد صلاح الدين عباس مخططا للأحمال.

* فريق 2001 .. أحمد فكري الصغير مديرا فنيا وسيد الحداد وأسامه حسن مدربين وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمي ومحمد سيد إداري وباسم فتحي أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2003 .. أيمن خليل مديرا فنيا وعلى جمعه مدربا والسيد عزازي مدربا لحراس المرمي وحسام جمال إداري وأشرف أحمد أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2005 .. محمد حسيب مديرا فنيا وأحمد نور مكي مدربا وصلاح الحسن مدربا لحراس المرمي ومحمد إبراهيم إداري ومصطفي محمد أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2006 .. أحمد فوزي مديرا فنيا وأحمد خليفة مدربا وأحمد عبده مدربا لحراس المرمي ومحمد محمود إداري ومحمد عبد الجواد أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2007 .. إسلام كاظم مديرا فنيا وحسام درويش مدربا وجمال رضوان مدربا لحراس المرمي وإبراهيم عبد الوهاب إداري وحبيب لبيب أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2008 .. أحمد على مديرا فنيا وسيد إبراهيم مدرب وأحمد فاروق مدربا لحراس المرمي وتامر سمير إداري ومحمد حسن سالم أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2009 .. حسين عبد العزيز مديرا فنيا ورمضان حامد مدربا وأحمد رمضان مدربا لحراس المرمي ومحمد نجيب إداري ومحمد موسي أخصائي إصابات الملاعب.

بينما جاء تشكيل البراعم برئاسة طارق الوحش وأحمد الناغية مديرا إداريا على النحو التالي ..

* فريق 2010 .. سامح الوحش مديرا فنيا وجمال حسانين مدربا وسيد جاد مدربا لحراس المرمي وجمال الحلوس إداريا وأحمد إبراهيم عبده أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2011 .. نصر فتحي مديرا فنيا وعلاء عاطف مدربا ومحمد عجيلة مدربا لحراس المرمي وجمال الحلوس إداريا وأحمد إبراهيم عبده أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2012 .. محمد حسن الصغير مديرا فنيا وجمال غريب مدربا ومحمود العربي مدربا لحراس المرمي ومحمد علاء الدين زرزور إداريا وسيد عبده أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2013 .. هاني الزاوي مديرا فنيا ومحمد سعد الله مدربا وأحمد النجار مدربا لحراس المرمي ومحمد علاء الدين زرزور إداريا وسيد عبده أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2014 .. جمال أبو جميل مديرا فنيا ومحمد السيد مرجان مدربا ووحيد شعيب مدربا لحراس المرمي ومحمد رمضان إداريا وإبراهيم أبو المجد أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2015 .. محمد حسني مديرا فنيا ومحمد الشحات مدربا وهاني أبو الفتوح مدربا لحراس المرمي وإسماعيل رمضان إداريا ومحمود حسين أخصائي إصابات الملاعب.

* فريق 2016 .. محمد أحمد رزق مديرا فنيا وهاني أبو الفتوح مدربا لحراس المرمي وإسماعيل رمضان إداريا ومحمود حسين أخصائي إصابات الملاعب.