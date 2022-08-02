شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال نجم الزمالك الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ "49" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل معتمد جمال، نجم الزمالك السابق والمدرب العام السابق للمنتخب الأولمبي اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ49، حيث إنه من مواليد 2 أغسطس 1973، وكان معتمد جمال لاعبا مميزا فى خط الدفاع الأبيض، لتميزه بالمهارة الكبيرة وسط أقرانه فى الجيل الذى ضم حازم إمام وأسامة نبيه ومدحت عبد الهادى واحمد عبد الله وعقل جاد الله، وسجل هدفا وحيدا فى مشواره الكروى.

اعتزل معتمد جمال المسيرة الكروية فى سن الـ25 بسبب إصابته بالرباط الصليبي، بعدما حقق ثلاثة ألقاب وهو لاعب فى صفوف الزمالك (دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر).

كما لعب معتمد جمال لمنتخب مصر الأولمبي وفاز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995 فى زيمبابوي.

بعد الاعتزال، عمل معتمد جمال كمدرب عام فى الزمالك، الأولى مع الهولندى رود كرول عام 2007 ، وحصل على بطولة كأس مصر، والمرة الثانية مع الألمانى راينر هولمان فى عام 2008، وكانت المرة الثالثة في عام 2018.

وكان معتمد جمال قاد منتخب الشباب للصعود إلى أمم أفريقيا بزامبيا 2017، على حساب أنجولا، وبلغ دور الـ 16، قبل أن تتم إقالته من تدريب المنتخب الفريق فى اعقاب الخروج المبكر من الدور الأول للبطولة، ليفشل فى التأهل إلى كأس العالم للشباب في كوريا الجنوبية.

وتولى معتمد جمال مسئولية المدرب العام للمنتخب الأوليمبي ضمن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقي غريب، والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت بمصر ، وودع أوليمبياد طوكيو بعد الخسارة من البرازيل بهدف دون رد في دور الثمانية .